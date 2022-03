Millist mõju avaldab põgenikekriis Pärnu haridussüsteemile?

On päevi, mil Pärnu linnavalitsuse haridusosakonnas on kõik toolid pabereid täitvate ukrainlaste hõivatud ning täiskasvanute järel ootavad lapsed võõpavad värviraamatuid ja vuristavad mänguautodega mööda koridori.

Põgenikekriisi puhkedes hindasime, et Pärnu suudab vastu võtta 100 õpilast ja 15 lasteaialast. Täna on need arvud tunduvalt suuremad ja tõenäoliselt kasvavad veel mõnevõrra. Kuskile tuleb tõmmata piir, aga õnneks ei ole me veel kriitilise piirini jõudnud.