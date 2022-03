Julge rünnak aitas Pärnumaa ratturi Kariibi mere saarel uhke võiduni

See tähendas, et järgmisel päeval toimunud 140kilomeetrisel grupisõidul oli eestlasel üldvõidu pälvimiseks vaja olla ründavas rollis.

“Võtsin kohe stardist ohjad enda kätte. Panin ühel laskumisel gaasi põhja ja minuga tulid kaasa osavamad kohalikud, kes ilmselt on seda laskumist sadu kordi sõitnud,” seletas Kivistik. “Saime enne esimest tõusu väikese vahe sisse, kuid liidritiim vedas grupi meile tõusu esimese kolmandiku lõpuks järele. Korra lasti hoog maha, mille põhjal järeldasin, et see püüdmine oli neid korralikult kulutanud.”

“Saime väikese vahe sisse ja hakkasime oma edu kasvatama. Millalgi öeldi vaheks kaks minutit, hingasin hetkeks natuke kergemalt, aga siis hakkas vahe taas vähenema. Korra mõtlesin, et ehk püüavadki meid kinni, ent seejärel hakkas vahe uuesti suurenema,” kirjeldas Kivistik. “Ühel hetkel hakkasin paarilise näost kurnatust märkama ja tuli välja, et tal on kõhuvalu. 40 kilomeetrit enne finišit lasi ta jala sirgeks ja pidin üksi jätkama. Võtsin madala asendi sisse ja andsin lõpuni minna. Kui jäänud oli viis kilomeerit, oli minu jaoks etapi- ja üldvõit kindel.”