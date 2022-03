Millal on õige aeg öised peod lõpetada?

“Oleme seda kaua arutanud ja leidnud, et ­pakutavad kellaajad on mõistlik kompromiss ettevõtjate ja elanike huvide vahel,” sõnas abilinnapea Irina Talviste pärast arutelu siinsete ettevõtjate ja korrakaitsjatega. Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt märkis toona, et õigusrikkumiste arv suureneb vastu hommikut. “Mida kauem on aega alkoholi tarvitada, seda hullem on olukord hommikul,” lausus Kütt.