Transpordiamet pikendas naastrehvide kasutusaega

“Suverehvidele ülemineku aeg on tehtud Eestis paindlikuks, kuna ilmastikuolud erinevad riigis piirkonniti. Praegu on temperatuur öösiti veel miinuspoolel ega ole põhjust rehvivahetusega kiirustada,” selgitas transpordiameti liiklusekspert Villu Vane.

Enne rehvivahetust tuleb kindlasti üle vaadata suverehvide mustrisügavus: kui kevadel rehvi vahetades on see vaid 1,6 millimeetrit, tuleks osta uued rehvid, sest olemasolevad ei pea tervet hooaega vastu. Suverehvi mustrisügavus peab olema vähemalt 1,6 millimeetrit, kuid rehvivahetusele peaks mõtlema juba siis, kui nende jääksügavus on kaks millimeetrit.