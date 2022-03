Härra president, mul on juba paar päeva meeles mõlkunud üks küsimus. Kohtusite sel nädalal Venemaa vastse suursaadikuga ja nõudsite Venemaalt otsekohe sõja lõpetamist. Mis hääletooniga te seda ütlesite? Ja mis keeles?

Me vestlesime kahes keeles: mina rääkisin inglise ja suursaadik vene keeles. Hääletoon on diplomaatias üldjuhul viisakas. Ka keerulisi asju ja raskeid probleeme saab rääkida viisakalt. Kui ta oma volikirjad üle andis, palusin tal esimese asjana tervitada vene rahvast ja anda Vladimir Putinile edasi sõnum, et ta selle sõja ära lõpetaks.