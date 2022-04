Rohkem empaatiat ja kaastunnet, palun!

Kuulame ja loeme uudiseid lootuses, et ­Ukraina armee, aga tegelikult kogu see vapper rahvas oma uskumatult tubli juhi juhtimisel vastu peab. Sest usume, et kurjuse ja valega pole lihtsalt võimalik tänapäeva maailmas ainsatki sõda võita.

Parim, mida meie siin ja praegu teha saame, on elada kaasa võitlejatele ja tunda kaasa sõja eest ära põgenenud peredele. Abistame siia jõudnud põgenikke nii palju, kui suudame. Ärgem unustagem, et anda tekke-patju ja kanda eri arvetele raha on vähim, mis teha saame. Need vaprad naised ja lapsed, kes sõja eest põgenedes siia on jõudnud, vajavad tegelikult palju-palju enam.