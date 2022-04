Keskerakonna vastukäik oli loogiliselt maskinõude kaotamine. Minister Tanel Kiik andis hiljuti selgelt mõista: nakatumine on langema hakanud. Mõlemad valitsuserakonnad on nüüd omad plusspunktid teeninud. Rahvale jääb enam meelde viimane saavutus ehk tüütust maskikandmisest vabanemine. Seda on oodatud pikisilmi.