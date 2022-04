GALERII ⟩ Pärnu võrkpallinaiskond jõudis kodupubliku ees finaali

Spordikooli peatreeneri sõnul olid pärnulannad kahe mängu kokkuvõttes vastastest kindlalt üle. “Sparta mängis oma võimete kohaselt, meil on lihtsalt võimu rohkem. Kogu austuse juures vastastele ei tekkinud küll seda tunnet küll, et see mäng võiks teistpidi minna,” ütles Ernits.