Linn hakkab varesepesi eemaldama

Varesepesad on plaanis eemaldada Ravi ja Mai tänava äärest, Vana-Pärnu metsapargist mänguväljakute juures, Endla teatri tagant haljasalalt, Jakobsoni pargist, Lastepargist ning Rääma ja Tammsaare kooli ümbrusest.

Need on Pärnu linnavalitsuse heakorraspetsialisti Piret Unni selgitust mööda paigad, kus varesed Pärnu keskuslinna avalikel aladel inimesi kõige enam häirivad. Linn küsis luba ka Vana-Pärnu kalmistul asetsevate pesade mahavõtuks, aga seda amet ei lubanud.

Unni kinnitusel ei tähenda pesade kõrvaldamine, et inimene tõrjub künnivaresed linnaruumist välja. Pesade eemaldamisega saab linnud suunata pesitsema paikadesse, kus nende elutegevus inimesi vähem häirib. Pärnu kesklinnaski on selliseid, vähekäidavaid alasid. Sobivad pesitsuspaigad on ka linnaäärsed metsad või suuremad pargialad, sest seal inimeste kohalolek vareslasi ei sega.