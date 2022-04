Öise alkoholimüügi piirang võib hakata kehtima sügisest

Kui varem oli teada, et Pärnu linnavalitsus tahab öist alkoholimüüki piirata, siis nüüd võtab volikogu keelu oma järgmisel istungil arutada. Sealjuures on nüüd teada, millal piirang kehtima hakkaks: juba 1. septembrist oleks kogu linna haldusterritooriumil öine alkoholi jaemüük meelelahutusasutustes keelatud, kuid on kolm erandit.