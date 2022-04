Linn jätab kolm ranna rajooni tänavat ühesuunaliseks

Karusselli ja Aisa on kvartalisisesed tänavad, suurem osa liiklusest toimub Karja ja Aia tänava ning Tammsaare puiestee kaudu. Linnavalitsuse liiklusspetsialisti Toomas Tammela sõnutsi näitavad liiklusloenduse andmed, et võrreldes Tammsaare puiestee ja Karja tänavaga on Karusselli tänaval ligi kolmandiku ja Aisa tänaval ligi kahe kolmandiku võrra vähem liiklust. Neid tänavaid kasutavad peamiselt kohalikud elanikud ja puhkajad.

Veebruaris muudeti kolm tänavalõiku ühesuunalisteks. Aia tänavast Strandi poole jääval Karusselli tänava lõigul võib nüüd sõita üksnes Strandi ehk Tammsaare puiestee poole ning Aisa tänava Karjamaa ja Aia tänava vahelisel lõigul ainult Aia tänava poole. Suur-Posti tänaval tehti ühesuunaliseks üksnes Suur-Posti tänava Kooli tänava ja Riia maantee vaheline lõik, kus saab sõita Kooli tänavalt Riia maantee poole ja Riia maanteelt Suur-Posti tänavale enam keerata ei tohi.

Linnavalitsus teatas pressiteate vahendusel, et tänavalõikude ühesuunaliseks muutmist soovisid kohalikud elanikud, kes leidsid, et kitsastel tänavatel on kahes suunas ohtlik sõita. Tänava ääres parkivad autod takistasid talvel lumekoristust, suvel on Karusselli ja Aisa tänaval palju puhkajate autosid. Parkivate autode tõttu olid tänavad juba sisuliselt muutunud ühesuunaliseks, edasisõiduks tuli vaba “taskut” otsida.

Tänavatel parkivad autod takistasid Aia tänavalt ja Tammsaare puiesteelt Karusselli või Aisa tänavale keeramist ja sealt väljasõitmist. Lisaks suuremate tänavatega ristumisele on ohtlik Karusselli ja Kanali tänava ristmik, kus on samuti kavas liiklusohutust parandada.

Pärast tänavalõikude ühesuunaliseks muutmist leidis teine osa kohalikest elanikest, et Karusselli ja Aisa tänava võiks kahesuunaliseks tagasi muuta. Neid häiris, et nad peavad kojusõiduks ringi tegema ja nad soovitasid kitsastel tänavalõikudel parkimise keelata.