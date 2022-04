Nord Stream 2 rahastajad on olnud Saksa, Austria, Hollandi ja Prantsuse suurettevõtted, keda loomulikult ahvatles võimalus saada odavamat Vene gaasi. Sõbratehinguid on Putin teinud ka Ungari peaministri Viktor Orbániga ja teistega, kes oleksid valmis õõnestama Euroopa Liidu ühtsust, rääkima “Venemaaga dialoogi pidamise vajalikkusest” ning kes on süvendanud Euroopa sõltuvust Vene energiakandjatest.