Naine oli ise lehetoimetusega ühendust võtnud, et kurta endale osaks ­saanud ülekohut. Silmad veekalkvel, püüdis ta mind veenda, et nii põllumajandus- ja toiduamet (PTA), Pärnu koerte varjupaik kui Viluvere kohalik konstaabel on kõik tema vastu ja igasuguse põhjuseta võõrandanud tema 31 “hästi hoitud” ja “armastatud” kollilaadset koera.