Pärnus saab tulevikus raha eest jõge ja kaldaid koristada

Toetus on mõeldud uute turis­mitoodete loomiseks ja olemasolevate arendamiseks, et need looksid lisandväärtust, tõstaksid Eesti turismitoodete rahvusvahelist konkurentsivõimet ja aitaksid taastada meie turismi­teenuste ekspordi kriisieelsele tasemele. Toetuse abil arendatavalt tootelt eeldati suunatust otse lõpptarbijale, reisimotivatsiooni loomist või külastusaja pikendamist, eristumist ülejäänud turismitoodetest ning digi- ja rohepöörde suundade järgimist.