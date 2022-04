Suvi tuleb kindlasti, aga kas ka linnalehmad?

Sõltuvalt ilmast on suplusvee kvali­teet Pärnu väikerandades vahel kehv. Tõusuveega esineb Mais, ­Raekülas ja Vana-Pärnus fekaalset reostust. Esialgu tundub, et süüdlast ei tule kaugelt otsida. Pahategijad on linnalehmad ehk projekt, mis kunagi kandideeris üleeuroopalisele Natura 2000 auhinnale ja jõudis loodus­kaitseprojektide kategoorias koguni viie finalisti sekka.