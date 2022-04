Välismaa kelmid tüssasid piiritagust ohvrit Pärnu hotellitoast

Tegemist on rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega

Kaido Tuulemäe Foto: Urmas Luik

See, millal kannatanu aru saab, et ta võib olla kelmuse ohvriks langenud, sõltub konkreetsest kelmusest. Arvuti vahendusel toime pandud kelmuste puhul avastatakse petturi tegevus reeglina üsna kiiresti siis, kui kelm on mingil ettekäändel – tavaliselt teeseldakse näiteks pangatöötajat – saanud ligipääsu kannatanu panka sisse logimise andmetele. Sellistel juhtudel kannab kelm kannatanu kontolt raha kuhugi mujale ja kannatanu märkab seda üldjuhul üsna kiiresti.

Kui aga kelmus seisneb näiteks selles, et kannatanule pakutakse võimalust investeerida, tuleb kelmus ilmsiks sageli alles mitu kuud hiljem, kui kannatanu loodab oma investeeringu ja selle pealt teenitud tulu välja võtta. Kahjuks on sellised kelmused üsna tavalised.

Kõnealuste kuritegude uurimine on keerukas ja ajamahukas peaasjalikult seetõttu, et eelkirjeldatud kelmusi ei pane toime üksikud üritajad, vaid tegu on rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega. Kõne kannatanule tehakse ühest riigist, investeerimisplatvorm asub teise riigi serveris, raha kantakse üle kolmandasse riiki ja organisaatorid ise võivad viibida neljandas riigis.

See tähendab, et tõendite kogumiseks on vaja teha rahvusvahelist koostööd, mis võtab paremal juhul aega. Halvemal juhul – kui tõendid asuvad riigis, kus ei olda koostööst huvitatud – võib see lihtsalt ebaõnnestuda.

Kannatanutelt väljapetetud raha jällegi liigutatakse sagedasti kiiruga eri ülekannete abil mitme riigi vahel, kuni ühel hetkel võetakse see välja sularahas või vahetatakse krüptorahasse ja sellega ongi jäljed kadunud. Kõik see võib juhtuda päevi, nädalaid või kuid enne, kui kannatanu üldse politsei poole pöördub. Sellepärast on paraku lootus kannatanul oma raha tagasi saada kaduvväike. On üksikuid juhtumeid, kus raha on õnnestunud tagasi saada, kuid paraku on tegu väga harvade eranditega.

Niisiis on äärmiselt oluline rõhutada, et mitte ühelgi juhul ei tohi võõrastele inimestele saata oma ID-kaardi PIN-koode või fotosid isikut tõendavatest dokumentidest. Samuti tuleb enne oma raha investeerimist alati veenduda, et investeerimiseks kasutatakse usaldusväärset platvormi.

Kaido Tuulemäe, Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör