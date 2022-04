Hargla seletab, et kui tema oli väike, olid nõiad muinasjutu­raamatus ja multifilmis, aga tänapäeval on nad televiisoris, ajakirja kaanel, annavad välja igasuguseid raamatuid, istuvad kontorites ja neil on vastuvõtuajad. “Selles mõttes on pilt muutunud ja ma mõt­lesin, kuidas siis ulmekirjanikud tänapäeval kõike nõidumisega seonduvat näevad,” arutleb kirjanik.