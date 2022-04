ARVUSTUS ⟩ Issand, kui suur on su loomaaed

Et dokumenteeritu ellu ärkaks, on vaja meisterlikku kokkumängu ja seda lavastus pakub.

Inimesed on erinevad ja samas nii sarnased: ­vajadus millessegi või kellessegi uskuda, loota ja armastada on inimloomuse põhiolemusse kui kodeeritud. Kes usub taskus oleva kastanimuna õnnetoovasse olemusse, kes aga hoopis ähvardavasse süvariiki – ühiskondlikud vaidlusedki on sageli tõstatatud emotsionaalsete usuküsimustena.