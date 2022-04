Volodõmõr Zelenskõi: Üheskoos ei luba me Venemaal sõjategevust mujale riikidesse laiendada

Aga me peame tegema kõike palju rohkem, et peatada Euroopa tagasiminek 1940. aastatesse, kus me nägime okupatsiooni, mille elas üle ka teie riik. Kor­duma ei pea need ajaloo mustad leheküljed, kui ukrainlased ja eestlased saadeti paljudeks aastateks Siberisse või kaugele Venemaale. Sealt leiab küllaldaselt Ukraina ja Eesti inimeste haudu, kus on hukkunud kommunismiküüditamise ohvrid.

Kutsun teid üles leidma ­Euroopa Liidus vahendeid, mis tõesti mõjuksid Venemaale ja tooksid kõik sundasumisele saadetud tagasi koju. Euroopa Liidul on jõudu seda tagada ja ta peab seda kasutama. Kuni Venemaa ei too tagasi Ukrainast välja viidud tuhandeid varastatud lapsi, ei pea ta saama ühtegi senti ­Euroopa ettevõtetelt ega riikidelt. Euroopa Liit ei ­tohi olla küüdi­tamise sponsor, Euroo­pa Liit ei pea olema sõja sponsor.

Volodõmõr Zelenskõi videopöördumine Eesti riigikogus. Foto: Eero Vabamägi

Veel tõsisemalt tuleb suhtuda sanktsioonidesse Venemaa vastu. Sanktsioonid on möödapääsmatud, sest need on praegu ainuke viis sundida Venemaa rahule. Ma kutsun teid üles, et kinnitada Euroopa Liidus uus ja väga oluline sunniabinõu Venemaa vastu: blokkida Venemaa pangad täielikult, mitte ainult osa neist, vaid kõik. Kutsun üles lisama teid ka nafta sanktsioonide hulka, tarvis on embargot kogu Euroopa Liidus.

Ja palun teie riiki ja spetsialiste liituda töörühmaga, mis on loodud, uurimaks sõjakuritegusid sõltumatu Ukraina territooriumil. Tehniline abi on samuti asendamatu. Juba praegu on kümneid tuhandeid inimesi piinatud ja ­tapetud, pommitatud on sünnitusmaju, palju toiduladusid ja ­inimesi, kes on varjendites.

Nad teadsid, et seal peidavad ­ennast – rõhutan – lapsed. Selle 49 sissetungipäeva jooksul on ­Vene sõdurid ilmutanud kogu oma julmust.

Kõiki sõjakuritegusid peab kindlasti uurima, tuvastama süüdlased ja nad üles leidma. Ükskõik, kui palju selleks aega kulub. Aga kui teeme seda koos, ülejäänud Euroopa riikidega, suudame seda palju kiiremini. Enamikku süüdlastest pole toimepandud sõjakuritegude eest veel vastutusele võetud.

Kõiki sõjakuritegusid peab kindlasti uurima, tuvastama süüdlased ja nad üles ­leidma.

On põhimõtte küsimus, et uus põlvkond Vene mõrtsukaid vastutaks. Nad tuleb võtta vastutusele praegu, et neid ei peaks pärast otsima sõjakuritegude järel, mis on toime pandud Baltikumi ja Poola või muude riikide vastu. Kõik, kes on valinud endale vabaduse 20. sajandil, peavad saama seda hoida 21. sajandilgi.

Ukraina jääb alati tänulikuks Eestile meie riigi toetamise ja ­Euroopaga lõimimise eest. Ma olen tänulik, et te mõistate: Ukraina ühinemine Euroopa Liiduga ei ole majandus- või mingi abstraktne poliitikaküsimus. See on Kesk‑ ja Ida-Euroopa julgeoleku ning vabaduse ja demokraatia tagamine.

Volodõmõr Zelenskõi videopöördumine Eesti riigikogus. Foto: Eero Vabamägi

Ukraina peab saama Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse ­lähiajal. Ja pärast seda, kui Venemaa on sõja kaotanud, on tähtis see lõpule viia. Venemaale ja kõigile revanšistidele peab kohale jõudma, et sõda ei vii soovitud tulemuseni.

Me töötame juba IT alal, demonstreerime ülejäänud maailmale tänapäevaste digilahenduste eeliseid riigijuhtimises ja pärast sõda hakkame seda veel rohkem näitama. Järjest aktuaalsemaks muutub, et riigiasutused saaksid töötada edasi ja küberturvalisuse ettevõtted tuleksid tagasi.

Mõne tunni pärast jõuavad Kiievisse kolme Balti riigi presidendid ja ­Poola president. Ma ootan väga kohtumist nendega, teiste seas teie presidendi härra Alar Karisega. Sellised visiidid meie riigi pealinna on meile väga tähtsad. Ka Euroopa toetus on meile ­vabadusvõitluses tähtis. Tõend sellest, et Euroo­pa vabaduse kaitsjad ühendavad edaspidigi jõud, tegemata Venemaale mis tahes poliitilisi või majanduslikke reveransse.