Galeriid ja retsept ⟩ Ukraina lastehoiu avamisel maiustati õpilaste küpsetatud lihavõttekookidega

Sihtasutuse Ukraina Sõjapõgenike Psühhosotsiaalse Kriisiabi Fond eestvedaja Agnes Sirg selgitas, et Õhtu põik 3 majas tegutsev lastehoidu korraldav fond toetub kohalikele eraettevõtetele. “Meil on päevakeskus, et emad saaksid käia töö- ja keelekoolitustel ning lapsed oleksid sel ajal turvaliselt hoitud ja saaksid üksteisega harjuda,” rääkis Sirg. Ta lisas, et tulevikus plaanitakse ruumides korraldada emade tugigruppide kohtumisigi.