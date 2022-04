Pinksipoisid tulid koolidevahelisel mõõduvõtul riigi meistriks

“Treener on ülirahul. Poisid kaotasid kamba peale vaid ühe seti ja täitsid ootusi,” rääkis Kudisiim. “Madis on praegu väga heas vormis: võitis äsja isegi eelmise aasta Eesti meistrit meesteklassis. Temale jäi see võistlus nii-öelda koolipinksiks, ent see formaat on tore ja ta hea meelega osales koos klassivenna ja vana rivaaliga.”