Galerii ⟩ Luitejooksul lipanud lapsed said kaela uhke medali

Luitejooksul osales 191 last. Kaks aastat tagasi oli luitejooksul aga stardis ligemale 350 last. “Kaks aastat on päris pikk aeg ja kui harjumus perega rahvaspordiüritustel käia katkeb, on nii lapsi kui täiskasvanuidki keeruline liikumisharjumuse juurde tagasi tuua,” arvas Mäe.