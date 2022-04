Pühade ajal sai viis meest kaela kriminaaluurimise

Põhja-Pärnumaa vallas lõi 49aastane mees talu hoovis tuttavat 32aastast meest ja 59aastane mees korteris tuttavat 42aastast meest. Mõlemad ohvrid said viga. Rusikakangelased peeti kahtlusalusena kinni.

Öölokaal Kassa esisel tänaval lõi 56aastane mees 39- ja 37aastast meest, nemadki said viga. Politsei pidas 56aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

“Ehkki juhtumid toimusid üsna samas kohas, siis avaliku korra raskeid rikkumisi ei põhjustanud üks ja sama mees. Tegemist oli kahe eri inimesega, kes mõlemad on 56aastased,” täpsustas PPA pressiesindaja Indrek Hirs.

“Ööelu on taas avatud, tuletame meelde, et pidutsedes ei tohi alkoholiga liialdada. Alkoholi ülearu tarbinud inimestel on kahjuks probleemid kiired tekkima,” tõdes Pärnu politseijaoskonna vanemkorrakaitseametnik Liina Pelberg.