Aeg tiksub Pärnu kahjuks, kui gaasi põhja ei vajuta

Praegu on aeg, kui peame vaju­tama gaasi põhja. Kuna kaalul on kõik või mitte midagi, on just nüüd Pärnul vaja pikka plaani ja riigi tahet, et vältida kohapealset taandarengut. Toon välja kaks teemat, mis on Pärnu arengu mõttes ühed olulisemad.

Rongiliiklust on vaja nii siinsetele hotellidele, restoranidele, turismitalu­dele kui elamuskeskustele. Rail Balticu jõudmine linna loob Pärnust tohutute võimaluste piirkonna. Meil on potentsiaali muutuda Põhjamaa Nizzaks, kus on mõnus nautida siinset olemist ja maitseid. Selle üks osa on mugav transpordiühendus. Kuid neile, kes ütlevad: et aga bussiliiklus – buss on ja jääb, kuid buss ei asenda rongi, sest paratamatult on buss ajakulukam transpordivahend ning samuti suurema ökoloogilise jalajäljega, kui seda on rong.