Sohvrite algatusel muutub bussi marsruut ja peatus saab õige nime

Pärnumaa ühistranspordikeskus (PÜTK) andis teada, et 1. maist ei sõida liini 85 buss Kanakülla jõudmisel enam tuldud teed Kamali–Tõlla kaudu tagasi, vaid jätkab Kanakülast otse Kärsu, Liivanurme ning kõrvalepõikega Tihemetsa kaudu Kilingi-Nõmme.

PÜTKi vanemlogistiku Avo Rahu sõnutsi algatasid bussijuhid varakevadel mõtte, et bussiliini 85 väljumisel Pärnust kell 15.50, ei peaks buss sõitma pärast Kanakülla jõudmist tuldud teed tagasi, sest sõitjaid seal peaaegu pole ja teegi on väga halb.

„Kontrollisin selle aasta sõitjate olemust Kabnakülast tagasiteel Kamali–Tõlla kaudu ja leidsin, et põhiliselt sõitjaid tuleb Tihemetsast ja sedagi harva, mõni ka Tõllalt. Üks-kaks oli Kanakülast ja Kamalist. Kuna nad sõitsid Kilingi-Nõmme, siis saab arvata, et pole vahet, millist teed nad Kilingi-Nõmme jõudmiseks kasutavad,” seletas vanemlogistik, kelle jutu järgi puudutab sõiduplaani muudatus Kanakülast ja Kamalist reisijaid vaid nii palju, et nad peavad veidi varem bussile minema.