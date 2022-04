Kormoranide pealetung jätkub

See olnuks nagu ­eile, kui kirjutasin arvamuslugu aastatagusessse Pärnu Postimehesse teemal “Kormoranid”. Just nii sõjaka pealkirjaga söandasin välja tulla, sest tõepoolest, kormoranid on juba mõnda aega sihikule võtnud Pärnu jõe ehk jõgikonna ja konflikt looduslikku tasakaalu silmas pidades muudkui paisub. Kas tuleb sõda, siis kelle vahel: linnud, kalad, inimesed, taimed, loomad ...? Loodan, et mitte, kuid aeg on tegutseda. Ja targalt.