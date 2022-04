Uute piirangutega astuti samm kainema Pärnu poole

Avaliku korra rikkumistega on nii nagu prügi või jäätmetega: kui nende tekkimise võimalusi ei piirata, ei vähene midagi. Pärnu politseijuht Üllar Kütt selgitas algul volikogu majanduskomisjonis ja hiljem Pärnu Postimehe veergudel põhjalikult, et alkoholi liigtarvitamisest tekkinud korrarikkumiste ennetamisel on väga tähtis, et see poleks ööpäev läbi kättesaadav. Politsei statistika kohaselt tuleb just südaööst varahommikuni suuremate lõbustusasutustega seotud väljakutseid – konflikte, kaklusi, öörahu rikkumisi – tavapärasest tunduvalt rohkem.