Mis seob Barbaruse kodu, Elevantide tänavat ja Rääma parki?

Pärnu keskraamatukogu turundusjuht Krista Visas selgitas, et mõni Pärnut kirjeldav proosapala on ilmunud ajalehe järjejutunagi.

Aga rannahotellis õhtust söömas käisime korra või teise ikkagi ka. Ja siis jälle mõned korrad Barbaruste juures või, kuna see oli onu Joona jaoks kolleegidevaheline külaskäik, siis ütleme doktor Varese juures. Tema Vilmsi tänava lossis… "Lossis" on muidugi pahatahtlikult öeldud … See tema maja oli ju võrdlemisi ruumikas, aga siiski ainult ühekorruseline katusekorraga puumaja enam-vähem kõrvalisel tänaval. Muidugi kahe korruse peale oli seal vist oma tosinkond tuba ...