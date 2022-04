Eile põles maastik, kustutati ohtlik lõke ja lahendati suitsev traktor

Päästeamet paneb inimestele südamele, et kulupõletamine on Eestis aasta ringi keelatud. Tuld tohib teha vaid tuulevaikse ilmaga ja peab hoolikalt jälgima, et sädemed ei lendaks kergesti süttivale materjalile. Lõkkekohta valides on oluline arvestada, et see jääks hoonetest ja metsast ohutusse kaugusse.

Päästeameti esindaja Silver Kuusik ütles, et selle aasta algusest on päästjaid kutsutud kohale pea 50 lõkke asjus. “Suurelt jaolt on need olnud olukorrad, kus inimesed on avastanud järelevalveta jäänud lõkke ja kutsunud abi. Samuti on olukordi, kus lapsed on omapäi lõket teinud,” ütles Kuusik. Ta lisas, et rohkesti on neidki juhtumeid, kus inimesed on helistanud häirekeskusse ja andnud teada, et lõkkes põletatakse keskkonda saastavat kraami.