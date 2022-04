Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooninõunik Mari Annus avaldas, et kuna koroonasse haigestumine on märgatavalt vähenenud, soovitab ministeerium alates 9. maist testida kooliperet vaid vajaduspõhiselt – näiteks kui tekib nakkuskolle, on palju lähikontaktseid või juhul kui viiruse levik suureneb.