Alpakafarmi pidajad: Me ei jaksanud enam loomade näitamisest keelduda

Kui alustades olid talus vaid alpakad, elavad nüüd seal ka laamad, guanakod, kitsed, kanad, jänesed, merisead ja väikest tõugu lambad, kelle seljahari ulatub keskmisele inimesele vaid põlve kõrgusele. Kokku elab talus 169 looma, kelle sekka on arvatud kassid ja koeradki.

Talule tuuri tehes mainib ­perenaine Kaja, et esialgu neil laamasid ei olnud, kuid külalised ajasid sageli alpakad laamadega segi. Seetõttu võetigi laamad, et näidata, kui erinevad nad tegelikult on.