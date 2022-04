Meie hulgas on palju vete­rane ehk nii sõjas kui eri missioonidel käinud mehi ja naisi. Sinilille veteranipäeva sümbolina on inimeste riietel märgata palju. On ilus näha, et vähemalt ühel kuul aastas peetakse meeles neid, kes on näinud ja kogenud sõjakoledusi.