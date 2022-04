Mart Sander väntas Ammende villas Agatha Christie stiilis filmi

Alles mõni nädal tagasi käisid siin filmivõtted: öösiti, päikeseloojangust päikesetõusuni, nii et režissöörgi päevade kaupa õues ei käinud ja päevavalgust rohkem ei näinud kui vaid kardinate vahelt, sest sündmustik leiab samuti aset öösel. Ja põhiline kogemus, mille Sander filmide tegemisel on saanud, on see, et kõik võtab tohutult aega. Kui tekkiski napp vaba moment, siis kulusid need mõned tunnid tal magamiseks. Seekord siis päevaajal.