Hukkus sõiduautolt löögi saanud eakas rattur

“Praeguseks on teada, et sõiduauto sõitis sirgel teelõigul jalgratturile tagant otsa. Mis asjaoludel õnnetus juhtus, seda selgitame alustatud kriminaalmenetluses,” rääkis sündmuskohal tööd teinud Pärnu politseijaoskonna välijuht Robert Tiisler.

Kevadiste ilmadega on teedel järjest rohkem kergliiklejaid ja see eeldab kõigilt liiklejatelt rohkem tähelepanelikkust. “Kevade saabudes muutub meie liikluspilt võrreldes talvisega oluliselt, sest teedele ilmuvad kergliiklejad. Turvaliseks liiklemiseks on tähtis, et üksteisega arvestavad nii autojuhid kui ka kergliiklejad,” selgitas Tiisler.