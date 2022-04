Venemaa on bensiinijaam, mis teeskleb, et on riik

Venemaa ekspordituludest moodustab gaas 11 protsenti ja nafta rohkem kui kolmandiku. Täpsemalt 37 protsenti ja pool sellest tuleb Euroopast. See annab majandust mõistvale inimesele selge signaali, et kui need torud kinni vajutada, on mõju Venemaa režiimile kolossaalne.

Putini klannile on need elutähtsad torud. Need on kanalid, mille kaudu tuleb hapnik ehk välisraha. Selle rahaga hoitakse ülal repressiooniaparaati, propagandaasutusi, ostetakse sõpru maailmas riigijuhtidest riikideni. Rääkimata sellest, et selle rahaga peetakse ülal tsiviilisikute, naiste ja laste tapjaid, Vene varaste armeed Ukrainas.