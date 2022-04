Rõngastuskeskus pani kirja rändureid Lätist, Taanist, Hollandist ja Venemaalt

Märts ja aprill on ühed paremad kuud, et vaadelda meie maile naasvaid rändlinde. Niitudel on rohi veel madal, puud raagus ja karge õhkki väreleb vähem. Neil kuudel jõuab Eestisse palju linde, kel nähtavad märgised kaelas või jalas – luiged, haned, sookured, kajakad ...