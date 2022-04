Maalihe ähvardab veeta jätta pool tuhat taime

Nüüd, üle kahe kuu pärast juhtunut, meenutab maalihet päratu auk. See on umbes nelja meetri sügavune ja hõlmab ligemale 250meetrist ala. Sügavikus on siiani puurkaevu rajanud ettevõtte masin ja mimesugused majapidamises kasutatavad tööriistad.