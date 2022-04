Swedbanki juht: Vanemate maja me enam tagatiseks ei võta

Tollal oli levinud käitumine, et kellegi teise kodu pandi laenu­tagatiseks. See tundub ilus ja hea mõte seni, kuni tekib mingi probleem. Keegi jääb tööst ilma, juhtub mingi õnnetus – kunagi ei tea, mis elu toob. Ja kuna see laenusumma on nii suur, tulebki vanematekodu realiseerima minna. Ühest probleemist saab väga suur probleem paljudele inimestele.