Vibulaskmise Pärnu avavõistlustel lasti külma trotsides paar maailmaklassi tulemust

Pärnu Meelise vibuklubi treener ja eestvedaja Leili Kukk tõdes, et tänavuse külma kevade tõttu pole saanud trennigi korralikult teha. Enamasti on nad saanud aprilli esimeses pooles välja ja ilmad on olnud selle aja peale juba ilusad. Tänavu pole veel olnud niisuguseid päevi, et saaks pikalt korraga lasta.