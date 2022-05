Pärnu – võimaluste linn

Märkasime eelmise aasta valimiskampaania ajal, justkui oleks Pärnu edu­tegur peamiselt silla rajamine. Uhkustunde loo­mise kõrval peame tunnistama, et sild ei peata rahvastiku vähenemist ega vananemist. Kõik teavad, et Tartu suurprojekt on praegu SÜKU (Südalinna kultuurikeskus, toim), Tallinnas linnahall – kui aga küsida, mis on Pärnu analoog pärast silla äralangemist, ei oska pärnakad isegi sellele vastata.