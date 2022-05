Punaiidolite kummitused

Alati on 9. mai eel kuum teema punamonumendid ja nende kummardamine. Ükskord oleks aeg kõigele otsustav lõpp teha. Me ei pea laskuma Stalini aega, kui kõik vabadussõja sambad lasti õhku. Kõige lihtsam on elus purustada. Koristame need ära ja rajame kusagile teemapargi! Vaevalt hakkavad ordenikandjate järeltulijad Eesti teise otsa palverännakuid ette võtma.