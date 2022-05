INTERVJUU ⟩ 38aastane maratoonar Roman Fosti: Motivatsiooni ja tahet mul jagub

Kui tihti te üldse Eestisse satute? Suurema osa ajast elate ja treenite ju Keenias, kus on teie peregi.

Just. Viimased neli aastat on olnud nii, et kui Eestis on külm ja pime aeg, siis olen Keenias. Võistlushooajal olin siin. Nüüd oleme paiksemaks jäämas: kolime perega siia ja mu poeg läheb 1. septembril esimesse klassi.