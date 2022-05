Killu Sukmiti näitusel püüavad pilke vanaemade stiilis tikandid

Sõna "pudu" tähendab eesti keele seletava sõnaraamatu järgi pudemeid, aga pudu on ka tikand, kant, heegel, tutt, haak, rosett, narmad, nõel, niit. Sukmiti uues väikeseformaadifilises tikandite seerias näeb materialiseerumas sõnu "kant", "heegel" ja "rosett" laiemas poliitilises raamistikus.

Näitusel on muuhulgas väljas ka 12. sajandist pärit manifestatiivne sõnum tänavuse tiigriaasta kohta, milles sisalduv kriitika on Sukmiti arvates aktuaalne nii praeguses ajas kui ajalooliseski kontekstis.

Graafikuharidusega kunstniku ja muusiku näitusel saab näha nii tema uuemat kui vanemat loomingut. Eraldi bändi moodustavad naised, kelle kohta on teada, et osa neist on meie vanavanaemad, osa nõiad, osa esimesed teedrajanud helikunstnikud.