Ukrainast põgenenud tüdruk joonistas abistajatest liigutava pildi

Eesti Punase Risti Pärnumaa seltsi koordinaator Hiie Lainela-Kollom rääkis, et tüdruk saabus koos emaga Pärnusse märtsi alguses Kiievist. “Mõnda aega peatusid nad Pärnus ja siis, kui nad ära läksid, tõi tüdruk meie vabatahtlikele selle pildi,” ütles ta.

Lainela-Kollomi väitel on pildil kujutatud kaht Punase Risti vabatahtlikku, kellel on käes kotid inimeste poolt sõjapõgenikele annetatud asjadega, ja abistajatel on seljas inglitiivad.