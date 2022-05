Loodusvaatlus ⟩ Lahingud sobivate pesakohtade pärast peetakse üha sagedamini

Kuna soliidse, mustvalge sulestikuga isaslinde ilmus tänavu metsadesse, aedadesse ja saludesse tavalisest hiljem, olid paljud huvipakkuvad pesakohad juba hõivatud. Ju oli must-kärbsenäpil põhimõte, et kuigi ta ­tuli hiljem, on tal õigus pesakoht lihtsalt võtta. Sel korral kaitsesid pesakasti rasvatihased, kes olid mitu päeva pesavooderdamisega tegelnud. Et must-kärbsenäpp paika panna, olid ümbruskonnast kohale ilmunud ka salutihaste ja tutt-tihaste paar, kes küllap tundsid, et must-kärbsenäpp võib nendegi pesaõõnsuse lävele piiluma ­tulla. Tõeline tihaste ühisrinne ühe linnu vastu.