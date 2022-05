Liivi lahe meretuulepark oleks rohepöörde nurgakivi

Päike ja tuul on Eesti jaoks kõige odavamad ja kättesaadavamad suuremas mahus rohelise elektri tootmise viisid. Sellepärast näeb riiklik energia arengukava ette, et taastuvenergiale üleminek põhineb tuulel ja päikesel. Seejuures peaks tuulest elektri toot­mine juba lähiaastatel neli korda ­kasvama. Kui eratootjate väiksema võimsusega päikeseparke lisandub elektrisüsteemi hoogsalt, siis suurema toodangu ja mõjuga tuuleparke pole Eestisse ehitatud.

Praegu on taastuvenergia vajadus inimestel kindlasti rohkem meelel kui aasta tagasi. Elektri hind on teinud selgeks, et fossiilidel põhinev elekter on kallis; Ukraina sõda on näidanud energiajulgeoleku tähtsust. Seda sugugi mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas ja Euroopa Liidu tasemelgi, kust algavad ka meile olulised regulatsioonid ja rohepööret soodustavad mehhanismid.