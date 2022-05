Kolmapäevakross läks täistuuridel käima

“Kolmapäevakross on meie klubi lahtine treeningvõistlus, kus omavahel saavad maist oktoobri lõpuni mõõtu võtta nii tippklassi kuuluvad kui algajad motospotlased,” rääkis Pärnu motoklubi raudvara Jüri Makarov. “Tore on tõdeda, et juba 20. hooaega alustanud sari meelitab rajale paljude Eesti klubide krossisõitjaid ja tihti pakuvad meie sportlastele konkurentsi lähinaabrite ässad.”