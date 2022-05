Soome huumor ja arktilised mängud pöörijoone Kokkola-Kukkulas

Mis on ühist huumoril, kakskeelsusel ja arktilistel mängudel? Vastus on Kokkola. Sellest Põhjalahe-äärsest Soome linnakesest peaks nüüd pärnakatel küll elav ettekujutus olema, sest siin on neljast Kokkolas toimuvast juba kolm teatri­lugu ette mängitud, 2007 Leea Klemola “Kokkola”, 2010 Leea ja Klaus Klemola “Külmale maale” ja 2021–2022 “Arktilised mängud”. “New Karleby” jäi millegipärast vahele.