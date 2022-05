Kolumn ⟩ Kui ajakirjanik kardab, kaotavad lugejad

Juba see, et ajakirjanikke on võimalik avaldatud kirjatüki eest isiklikult karistada, on üdini vale. Kolmapäeval sai teatavaks, et kohus määras 1000eurose trahvi kahele Eesti Ekspressi ajakirjanikule, kuna nood avalikustasid, et Swedbanki kunagine juhatus on saanud rahapesukahtlustuse. Ajakirjanikke on trahvitud ennegi. 2019. aastal mõistis kohus kahelt Postimehe ajakirjanikult mõlemalt välja 500 eurot ajalehes ilmunud valeväite avaldamise eest.