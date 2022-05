Pärnu uus sild pole pelgalt üle vee kulgev linnatänav

Märtsi lõpus ilmunud teate ­kohaselt loobus Pärnu linna­valitsus Raba–Laia tänava silla ehitamisest arhitektuurivõistluse võidutöö “Luik” alusel (Vt Eno-Gerrit Link “Pärnu linn heidab kolmanda silla võidutöö kavandi üle parda”, PP 29.03). On märkimisväärne, et silla ehitusplaanidega ei ole ­kunagi varem jõutud nii kaugele kui praegu. Olemas on projekt ja ehitusluba, kuid kas pärast kaht nurjunud hanget ­ongi umbes pool miljonit eurot projekti ja arhi­tektuurivõistluse raha koos hulga tööga korstnasse kirjutatud?